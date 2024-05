"Wie geht's Europa? – Der große Kandidatencheck": Alle Infos zur ZDF-Sendung

Am 9. Juni steht die Europawahl im Mittelpunkt des Superwahljahres 2024. In der ZDF-Sendung 'Wie geht's Europa?' präsentieren sich die sechs Spitzenkandidaten der Bundestagsparteien und beantworten Fragen des Publikums.

Die Spitzenkandidatinnen und -kandidaten stellen sich vor

Das Superwahljahr 2024 nimmt langsam Fahrt auf: Vor den wichtigen Landtagswahlen im Herbst steht am 9. Juni die Europawahl an. Doch für wen genau können sich die deutschen Wählerinnen und Wähler eigentlich entscheiden? Wer tritt mit welchem Programm für die Parteien ein? Das Zweite will mit der Wahlsendung "Wie geht's Europa" bei der Entscheidung helfen und stellt die sechs Spitzenkandidatinnen und -kandidaten der im Bundestag vertretenen Parteien vor.