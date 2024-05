"Die Geheimnisse unserer Lieblingsgerichte – Pizza, Pasta & Co": Kritik zur neuen SAT.1-Sendung mit Max Strohe

Sternekoch Max Strohe untersucht in der neuen SAT.1-Reihe 'Die Geheimnisse unserer Lieblingsgerichte' die Zubereitung und Zutaten von Pizza, Pasta und Co. Unterstützt wird er dabei von Lebensmittel-Experte Stefan Lück.

Die Geheimnisse unserer Lieblingsgerichte – Pizza, Pasta & Co

Tipps für zu Hause

Jetzt hat also auch SAT.1 eine Verbraucherschutz-Kochshow-Reihe. Was der Lebensmittel-Experte Sebastian Lege, bekannt unter anderem aus dem ZDF-Programm, kann, will Sternekoch Max Strohe auch können.