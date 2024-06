Max Strohe: So tickt der "Die Geheimnisse unserer Lieblingsgerichte"-Koch

Max Strohe geht in der neuen SAT.1-Verbrauchersendung "Die Geheimnisse unserer Lieblingsgerichte – Pizza, Pasta & Co" auf kulinarische Spurensuche. Dabei wühlt sich der Sternekoch durch die Zutatenlisten und liefert Tipps. Doch wer ist eigentlich Max Strohe und was sollte man über ihn wissen?

Mit Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland ausgezeichnet Food-Experte Sebastian Lege nimmt im ZDF erfolgreich unser Essen unter die Lupe. Nun will auch Max Strohe mit seiner neuen Verbrauchersendung den Geheimnissen der Lebensmittel auf den Grund gehen - auf seine Weise. In dem Format des Sternekochs soll der Zuschauer auch etwas lerne, dafür geht es kulinarisch auf Reisen. Doch wer ist der 42-Jährige eigentlich? Wir stellen den TV-Koch vor.

1982 wurde Max Strohe in Bonn geboren. Der Gastronom machte eine Ausbildung in einem Hotel-Restaurant. Zunächst arbeitete er als Koch in einem Seniorenheim und war danach in einem Hotel auf Kreta angestellt. Der Weg von Max Strohe führte ihn nach Berlin. Dort eröffnete er 2015 mit seiner Partnerin Ilona Scholl ein eigenes Restaurant, für das er 2017 mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet wurde.

2021 kam sogar ein Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland vom Bundespräsidenten noch hinzu. Die Ehre wurde ihm und seiner Partnerin zuteil, da sie während der Corona-Pandemie die Initiative "Kochen für Helden" ins Leben riefen und Menschen in Funktionsberufen mit Essen versorgten.

Sex, Drogen und Alkohol In Max Strohes Leben gab es einige Eskapaden. Über diese exzessiven Jahre – geprägt durch Sex, Drogen und Alkohol – hat er in seinem Buch "Kochen am lebenden Herzen" geschrieben. Seine Mütze gehört mittlerweile zu seinem Markenzeichen.