"Achtung Abzocke – Urlaubsbetrügern auf der Spur": Kritik zur neuen Ausgabe mit Peter Giesel

Peter Giesel ist seit fast zehn Jahren als investigative Spürnase unterwegs, um Touristenfallen und Betrügereien aufzudecken. In neuen Folgen von 'Achtung Abzocke' führt ihn seine Reise nach Hawaii, Las Vegas, Vietnam und Paris, um ahnungslose Urlauber zu warnen und die Gauner zur Rede zu stellen.

Achtung Abzocke – Urlaubsbetrügern auf der Spur Reportage • 06.06.2024 • 20:15 Uhr

Sherlock Holmes der Otto Normalverbraucher Versteckte Kamera? Check. Beweise? Check. Peter Giesel (56) ist ein akribischer Detektiv. Der Sherlock Holmes der Otto Normalverbraucher untersucht in neuen Folgen von "Achtung Abzocke – Urlaubsbetrügern auf der Spur" Betrugsfälle aus dem Alltag ahnungsloser Urlauber – und zwar zunächst auf Hawaii und in Las Vegas. Wo lauert die Gefahr, und worauf muss man vor Ort besonders achten? "Ich denke vor allem an meinen leeren Geldbeutel", scherzt der 56-Jährige im Interview mit dem Sender. So teuer wie auf Hawaii sei es gefühlt nirgendwo auf der Welt, betont er: "Und dann kommen noch die Abzocken dazu. Alleine, wenn man die falsche Inselrundfahrt macht, wird man wirklich viel Geld los ..."

Die neue Ausgabe der stets quotenstarken Reportage auf Kabel Eins klärt einmal mehr zur Primetime darüber auf, wie so ein Malheur zu verhindern ist. Dass Profi Giesel selbst zugibt, über die Jahre "nicht zwangsläufig misstrauischer" geworden zu sein, zeigt, wie schnell man in die Falle tappen kann. "Mir passieren hier und da auch noch selbst ein paar Dinge", gibt er zu. Man könne ihm mit einem Lächeln im Gesicht durchaus zu viel Geld aus der Tasche ziehen.

In Folge zwei führt Giesels Spürnase ihn nach Vietnam, genauer gesagt durch die Metropole Ho Chi Minh City sowie in die Küstenstädte Da Nang, Nha Trang und Hoi An.

So deckt Peter Giesel Touristen-Fallen in Vietnam auf Vietnam ist ein Land, das mit seiner bunten und lebhaften Atmosphäre sowie als preisgünstiges Ziel deutsche Reisende anlockt. Doch wo Touristenhotspots zu finden sind, lauern auch Betrügerinnen und Betrüger. Vietnam ist da keine Ausnahme. Touristen sind vor Fallen nicht sicher, egal, ob bei Stadterkundungen oder am Strand.

"Wer ein kühles Bier oder eine schöne Sangria am Strand trinken möchte, der halte sich bitte nicht an die geflügelten, ähem fliegenden Händler", warnte der Experte einst im Interview. Zwar sprach er damals über die Playa de Palma – aber Strand ist Strand. "Sie kaufen das Billigste aus den untersten Schubladen im Supermarkt nebenan, füllen es in Becher um und verkaufen es für das Zehnfache. Das nenne ich 'Abzocke royal."

Giesels Team reagiere in solchen Fällen nicht nur auf Hinweise von Zuschauern und Zuschauerinnen, sondern scanne auch weltweit relevante Foren für sicheres Reisen. Vorsicht sei geboten, denn "dreiste Tricks" sind für Laien auf den ersten Blick leicht zu übersehen, wie die Reportage-Reihe immer wieder zeigt. "Mein Eindruck ist, 'Achtung Abzocke' ist wie ein verfilmter Reiseführer", resümiert Giesel nach jahrelanger Erfahrung.

Gäste als "wandelnde Geldbörse"? Seine Reise führt ihn im Rahmen der neuen Folgen unter anderem auch nach Paris. Dort starten am 20. Juli die olympischen Sommerspiele. Wenn man ausgerechnet dann den Charme der Stadt der Liebe genießen möchte, weiß Giesel, worauf es ankommt: "Ich würde am Abend wieder zurückfahren. Man sollte sich echt sehr gut überlegen, ob eine Nacht im Hotel für den achtfach höheren Preis als üblich wirklich in Relation steht ..." In welchen Ländern zu welcher Jahreszeit man den Gast nicht nur als "wandelnde Geldbörse" sieht, erklärt Giesel nun bei Kabel Eins.

Donnerstags zur Primetime wird fortan also wieder vor solcherlei Untrieben gewarnt: Seit fast zehn Jahren entlarvt Giesel mit versteckter Kamera unter anderem an beliebten Urlaubsorten Betrügereien und konfrontiert die Gauner mit ihren Machenschaften. Dabei will Giesel nicht nur aufdecken, sondern auch die Motive jener Zeitgenossen verstehen, die Touristen ausnutzen. Im Durchschnitt erreichen die einzelnen Sendungen knapp sieben Prozent Marktanteil in der werberelevanten Zielgruppe (Zuschauer 14 bis 49 Jahre) – bei einem Senderdurchschnitt von fünf Prozent ist das eine Wucht.

