"Tax Wars – Krieg der Steuern": Kritik zur ARTE-Doku über Tricks der Großkonzerne

Angesichts weltweiter Krisen und großer Herausforderungen für die Gesellschaften wächst der Frust darüber, dass es vielen modernen Staaten nicht gelingt, ihren ureigensten Aufgaben nachzukommen: Steuern einzuziehen, um öffentliche Aufgaben zu finanzieren. Der ARTE-Dokumentarfilm "Tax Wars – Krieg der Steuern", der in deutscher Erstausstrahlung läuft, blickt hinter die Kulissen. Es geht um den zunehmend verzweifelt wirkenden Kampf gegen die Steuerflucht. Im Ausweichen und Wegducken angesichts finanzieller Verpflichtungen für die Allgemeinheit sind perfiderweise viele Großkonzerne besonders geschickt.

Es ist ja nicht so, dass Geld nicht dringend benötigt wurde – etwa zum Abfedern zunehmender sozialer Ungleichheit, für Bildungsaufgaben, die auch den Populismus eindämmen sollten, sowie natürlich für den Kampf gegen den weltweiten Klimawandel. Umso schmerzhafter, wenn ausgerechnet die Größten der Großen in vielen Ländern so gut wie keine Steuern zahlen.