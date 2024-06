"Der Gejagte – Im Netz der Camorra": Kritik zum Mafia-Thriller mit Tobias Moretti

Mit dem gemeinen Mafia-Thriller ist es oft so eine Sache: Den Geschichten über abgetrennte Pferdeköpfe, einbetonierte Leichen und die stets über allem stehende Rache der Familie kann gewiss nicht jede Zuschauerin und jeder Zuschauer etwas abgewinnen. Zu düster, zu emotionslos und zu maskulin besetzt, urteilen viele kritische Stimmen. Dennoch greifen die kreativen Köpfe hinter großen Fernsehkrimi-Produktionen wieder und wieder auf das bekannte Genre zurück. Im Fall von "Der Gejagte – Im Netz der Camorra" mit Tobias Moretti und seiner Tochter Antonia Moretti in den Hauptrollen mit durchaus lobenswertem Ergebnis.

Die Fortsetzung "Der Gejagte – Im Netz der Camorra" beginnt nun aus Sicht von Matteo DeCanins erwachsener Tochter Laura (Antonia Moretti): "Die Zeit steht still, kein vor, kein zurück", reflektiert sie in einer Art Prolog: "Unter dem Schutz der Polizei leben wir eingesperrt mit meinem Vater, der vor meiner Geburt für die Mafia gelebt und getötet hat." – "Wir gehen zurück, irgendwann", hat ihre Mutter Stefania (Ursina Lardi) immer gesagt. Doch Stefania starb durch eine Autobombe.

Die beiden Frauen verabreden sich in der Heimat Bozen. Gemeinsam soll es nach Südamerika gehen. Während sich Laura in einem geklauten Boot auf den Weg macht, umtreiben Carabiniere Adrin Erlacher (Harald Windisch) andere Sorgen: Der Student Giulio Mair (Lukas Augscheller) ist verschwunden. Bald wird klar, dass abermals die Camorra, allen voran die Patrona Antonia Romano (Gerti Drassl) ihre Finger im Spiel hat ...

Gedreht wurde "Der Gejagte – Im Netz der Camorra" von Anfang September bis Anfang Oktober 2022 in der Toskana und in Trentino-Südtirol. Es mangelt also nicht an spektakulären authentischen Kulissen. Die österreichische Erstausstrahlung erfolgte bei ServusTV bereits im Dezember 2022. Der vorangegangene Zweiteiler erreichte bei seiner Erstausstrahlung im ZDF im September 2021 gute 4,81 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer (Marktanteil: 17,7 Prozent) im ersten und 4,03 Millionen Menschen (Marktanteil: 15,4 Prozent) im zweiten Teil.