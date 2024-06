Schlagerstar Michelle und Eric Philippi: Paar möchte ein gemeinsames Kind

"Michelle kann leider keine Kinder mehr bekommen", setzte Philippi in der RTL-Talksendung "Stern TV am Sonntag" an. Das hindere das Paar aber nicht daran, "einem Kind ein Zuhause zu geben". Konkret denken Philippi und Michelle an eine Adoption, wie er schilderte: "Wir finden es toll, wenn man in einer Zeit wie heute einem Kind eine Perspektive und ein schönes Leben ermöglichen kann."