Neue Comedy-Serie bei Amazon: "Viktor Bringt's" mit Moritz Bleibtreu und weiteren Prominenten

Der besserwisserische Tech-Handwerker Viktor Kudinski (Moritz Bleibtreu, rechts) und sein Sohn/Handlanger Mika (Enzo Brumm), ein Philosophie-Student, arbeiten in der Amazon-Serie "Viktor Bringt's" zusammen. Fotoquelle: ©Julia Terjung, Prime Video

The Schallplatte is "still alive". Heino Ferch (links) spielt einen nicht ganz einfachen Kunden von Viktor (Moritz Bleibtreu). Fotoquelle: Julia Terjung, Prime Video