"The Sympathizer": Robert Downey Jr. übernimmt in der Miniserie vier Rollen

Die auf dem Bestseller von Viet Thanh Nguyen basierende Miniserie 'The Sympathizer' beleuchtet den Vietnamkrieg aus vietnamesischer Sicht. Robert Downey Jr. spielt in mehreren Rollen.

Eine seltene Perspektive "Ich bin ein Spion, ein Schläfer, ein Gespenst, ein Mann mit zwei Gesichtern", Der Captain (Hoa Xuande) war dazu verflucht, jedes Problem von beiden Seiten zu betrachten. "Ich war ein kommunistischer Agent, der in den Süden eingepflanzt wurde", schreibt er im Umerziehungslager der Vietcong, wo "Old Boy"-Regisseur Park Chan-wook "The Sympathizer" beginnen lässt, vordergründig eine Miniserie über den Vietnamkrieg. Aber in der siebenteiligen HBO-Produktion (ab 15. April mit wöchentlich einer neuen Episode im Entertainment Plus Paket bei Sky abrufbar) mit Robert Downey Jr. in mehreren Rollen geht es um viel mehr.

In den USA und im Westen war es der Vietnamkrieg, in Vietnam war es der amerikanische Krieg: "The Sympathizer" arbeitet den Krieg aus Sicht der Vietnamesen auf, eine Perspektive, die man nicht allzu oft zu sehen bekommt. Die Miniserie basiert auf dem gleichnamigen Bestseller des vietnamesisch-US-amerikanischen Schriftstellers Viet Thanh Nguyen, der für sein so kunstvolles wie kühnes Romandebüt mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichnet wurde.

CIA-Verbindungsmann, College-Professor, Politiker und Filmproduzent Als illegitimer Sohn eines französischen Priesters und einer Vietnamesin wächst der namenlose Captain zwischen den Welten auf. Nach seinem Studium in den dekadenten USA, arbeitet der smarte und weltgewandte Captain als Spion für die Vietcong. Sein Einsatzort ist die Geheimdienstzentrale des Feindes in Saigon, dessen General (Toan Le) er als Adjutant dient und dessen vollstes Vertrauen er genießt.

Für die Vietcong ist er unersetzlich: Nach der rasanten Auftaktepisode und der Flucht der Amerikaner und südvietnamesischer Elite aus Saigon, findet sich auch der Captain in den USA wieder, wo er konterrevolutionäre Bestrebungen überwachen soll. Dabei wäre er lieber in Vietnam geblieben, um beim Wiederaufbau des Landes zu helfen. Doch der Captain muss seine Pflicht erfüllen, begleitet von Robert Downey Jr., der in zahlreichen Rollen auftaucht: als CIA-Verbindungsmann, als College-Professor, als Politiker und als Filmproduzent.

Alle Kriege werden zweimal geführt "The Sympathizer" setzt Spionage, Kriegsbewältigung, Flucht, Vertreibung, Entwurzelung und politische Sinnsuche zu einem großartigen Mosaik zusammen. Elliptisch erzählt springt die aufwändig produzierte, spannende und mit satirischer Scharfzüngigkeit inszenierte Serie zwischen Zeiten und Welten.

Der Captain ist ein zerrissener Held, dem zwei, drei Seelen in der Brust wohnen: die kommunistische, die vietnamesische, die durch das Studium in den USA geprägte westliche. Und er weiß: "Alle Kriege werden zweimal geführt: Das erste Mal auf dem Schlachtfeld, das zweite Mal in der Erinnerung."

Die deutschsprachige Fassung von "The Sympathizer" soll im Juni bei Sky Atlantic ausgestrahlt werden.