Veganer Showdown: Kann Lisa die Fleischesser beim "Perfekten Dinner" überzeugen?

Bisher mussten die anderen bei ihrem "Dinner"-Menü extra für Lisa (22) eine vegane Alternative zubereiten. An Tag 4 der Dresden-Woche ist die Veganerin endlich selbst an der Reihe und verköstigt ihre Gäste tierproduktfrei. Kann Lisa die Fleischesser-Runde überzeugen?

Nach einem längeren USA-Aufenthalt wohnt Lisa wieder bei ihrer Mutter in einer "Mama-Tochter-WG" in Dresden Blasewitz. "Ich habe einen eigenen Food-Blog und auch Instagram-Account", beschäftigt sich die Psychologiestudentin schon länger mit tierproduktloser Kost. "Ich kann verstehen, dass da viele Leute vielleicht noch nicht so tief drin sind in der veganen Ernährung" – doch das will Lisa mit ihrem "perfekten Dinner" heute ändern.

"Ich glaube, die sind alle sehr, sehr gespannt und haben vielleicht auch hohe Erwartungen", weiß sie, dass sie die Fleischesser mit ihrem Menü überzeugen muss. Dass die anderen vieles doppelt gekocht haben, honoriert sie: "Deswegen hoffe ich, dass ich die heute ein bisschen verwöhnen kann und ein bisschen was zurückgeben kann." Unter dem Motto "Pflanzlich glücklich" gibt es:

Vorspeise: Rotkohl auf Joghurtcreme

Hauptspeise: Erdling gesellt sich zu Erdling

Nachspeise: Cremig, krümelig und leicht warmer Apfel "Sie muss sich ja heute nicht auf andere Dinge einstellen. Sie macht ja das, was sie sonst auch immer macht", findet Vicky (28), dass es alle anderen bisher schwerer hatten – schließlich haben sie zusätzlich zum normalen Menü noch die veganen Speisen zubereitet. "Soll sie mal zeigen, was sie kann", lässt sich Vicky von Lisas Kochkünsten überraschen. "Ich würde mich wirklich freuen, wenn sie einfach Gemüse ganz toll inszeniert."

Eigenes Kochbuch – und auch noch auf Englisch! Während die Gäste auf die Vorspeise aus Rotkohl auf Joghurtcreme mit verschiedenen Toppings warten, entdecken sie im Bücherregal etwas Interessantes. "Ist das die Lisa dort auf dem Buch?", fragt Jens (41). "Hat sie wirklich ein Kochbuch geschrieben? Hör doch auf", blättert Paul (30) neugierig durch die Seiten. "Auf Englisch oder was?", staunt Vicky. "Also irgendwas schlummert hier noch in ihr", schraubt Ute (54) ihre Erwartungen gleich noch höher.

Dann kommt der erste Gang auf den Tisch. "Die Anrichteweise fand ich schon gelungen", sieht Ute direkt Lisas Liebe zum Detail. "Das sah schon aus wie fürs Foto." Jens findet auch geschmacklich keinen Makel: "Das war für mich alles absolut stimmig." Sein Fazit: "Für mich war die Vorspeise ein Highlight, da ich sowas noch nicht gegessen habe." Oder in Vickys Worten: "Das war für mich 10 von 10 Punkten."

Für Paul ist der Hauptgang "Beilage mit Beilage" Dann gibt es Kräuterseitling auf Süßkartoffelpüree mit Apfel-Couscous-Salat. "Das ist ein bisschen inspiriert von Jakobsmuscheln von der Form", schneidet Lisa die Pilze in runde Stücke und mariniert sie. So lecker Vicky die Vorspeise fand, so wenig schmeckt ihr die Hauptspeise: "Ich war leider kein Fan von dem Apfel-Couscous-Salat." Paul irritiert der Salat ebenfalls: "Für mich war das so Beilage mit Beilage." Auch Ute fehlt ein bisschen der Pfiff: "Die Pilze fand ich mit am besten."

Der geschichtete Apfel mit Kardamomcreme findet wieder mehr Anklang. "Schön leicht", gefällt Ute das Dessert. "Ich fand die Creme auch sehr lecker", mag Vicky die Kardamom-Note. "Bei dem Apfeltürmchen hat sie sich auf jeden Fall sehr viel Mühe gemacht." Paul ist von der Komposition überrascht: "Die Creme fand ich zuerst geschmacklos, diese Tupfer fand ich viel zu sauer mit dem Apfel. Aber wenn man alles zusammen gegessen hat, hat das wirklich ein stimmiges Bild ergeben."

Für die neuen Geschmackserlebnisse vergeben die Gäste sensationelle 35 Punkte und verhelfen Lisa damit zur Führung. Doch konnte sie jemanden zur tierlosen Kost bekehren? "Vegan auf keinen Fall für immer. Da liebe ich zu sehr Fleisch", bleibt Jens doch bei seiner herkömmlichen Ernährungsweise.