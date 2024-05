"Sportschau": Qualifikationsspiel zur Fußball-EM der Frauen - Deutschland gegen Polen

Am 31. Mai treffen die deutschen Vizeeuropameisterinnen im Ostseestadion Rostock auf Polen. Mit zwei Siegen in der Tasche und Giulia Gwinn als Kapitänin will das DFB-Team die nächsten Punkte holen. Das ZDF überträgt live.

"Sportschau" Sport • 31.05.2024 • 20:15 Uhr

Aller guten Dinge sind drei Bevor im Juli 2025 in der Schweiz zum 14. Mal eine Fußball-Europameisterschaft der Frauen ausgetragen wird, muss sich die deutsche Nationalelf in der Gruppe A 4 in je drei Qualifikationsspielen bewähren. Auf die Zitterpartie am 5. April gegen Österreich, die das Team von Interims-Trainer Horst Hrubesch am Ende aber mit 3:2 für sich entscheiden konnte, folgte am 9. April ein starker 3:1-Sieg gegen Island.

Das gibt Hoffnung auf ein ebenso gutes Ergebnis in der Partie gegen die Elf aus Polen am 31. Mai, die das ZDF ab 20.15 Uhr überträgt. Austragungsort ist das Ostseestadion in Rostock. Während das DFB-Team um Giulia Gwinn, welche die verletzte Alexandra Popp als Kapitänin vertritt, bei der EM-Quali also einen perfekten Start mit zwei Siegen in zwei Spielen hinlegte und die Tabelle der Gruppe A 4 mit aktuell sechs Punkten anführt, belegt Polen mit dem Bundesliga-Star Ewa Pajor nach zwei Niederlagen gegen Island und Österreich punktlos den letzten Platz.

An ihren letzten Auftritt im Ostseestadion haben die deutschen Nationalspielerinnen übrigens beste Erinnerungen, die sie im Spiel gegen Polen zusätzlich beflügeln könnten: Vor 18.000 Fans besiegten sie im Dezember in der UEFA Nations League die dänische Mannschaft mit 3:0.

Gari Paubandt wird das Qualifikationsspiel Deutschland gegen Polen kommentieren, als Expertin ist Kathrin Lehmann vor Ort, Katja Streso moderiert.

