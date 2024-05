Weltreise, Jedi & Römische Intrigen: Die DVD- & Blu-Ray-Highlights der Woche

"Eine Million Minuten", "Obi-Wan Kenobi" und "Domina – Staffel 1": Das sind die DVDs und Blu-rays der Woche.

Wer kennt es nicht? Im Berufsalltag können Familie und Freunde schnell einmal in den Hintergrund geraten. Ausgerechnet die Menschen, die einem am nächsten stehen, denen man sich am stärksten verbunden fühlt. Wie wichtig es ist, gerade ihnen Zeit und Aufmerksamkeit zu schenken, beschreibt Wolf Küper in seinem autobiografischen Buch "Eine Million Minuten: Wie ich meiner Tochter einen Wunsch erfüllte und wir das Glück fanden". Filmproduzent Christopher Doll wählte eben diesen Bestseller für sein Regiedebüt aus und besetzte eine der Hauptrollen mit seiner Ehefrau Karoline Herfurth. Der Film "Eine Million Minuten", der in Deutschland rund 1,1 Millionen Menschen in die Kinos lockte und knapp elf Millionen Euro einspielte, erscheint nun ebenso wie die Dramaserie "Domina" auf DVD und Blu-ray. Die Star-Wars-Serie "Obi-Wan Kenobi" wiederum erscheint in dieser Woche in 4K-Qualität.

"Eine Million Minuten" (VÖ: 6. Juni) Einfach so auf die Bremse treten, das bisherige Leben komplett umkrempeln – nicht wenige dürften davon träumen, aber längst nicht alle wären auch in der Lage, einen echten Kurswechsel vorzunehmen. Wolf Küper (Tom Schilling) hat anfangs keine Ambitionen, sich dramatisch zu verändern. Zu sehr denkt der ständig umherreisende Umweltexperte an die beruflichen Herausforderungen der nächsten beiden Jahre. Ehefrau Vera (Karoline Herfurth), die halbtags arbeitet und zudem den Haushalt mit zwei Kindern schmeißt, sorgt sich derweil wegen der verlangsamten Entwicklung ihrer Tochter Nina (Pola Friedrichs). Beim abendlichen Vorlesen äußert das Mädchen ihrem Vater gegenüber dann aber einen besonderen Wunsch: Gerne hätte sie mit ihrer Familie einmal eine Million Minuten Zeit nur für die schönen Dinge. Eine Idee, die Wolf nicht mehr loslässt und schließlich zu einer Weltreise führt. Hübsch fotografierte Schauplätze, Emotionen und Augenblicke des Nachdenkens zeichnen "Eine Million Minuten" aus. Darüber hinaus punktet der Film mit einer erstklassigen Besetzung.

Preis DVD: circa 15 Euro

DE, 2024, Regie: Christopher Doll, Laufzeit: 120 Minuten

"Obi-Wan Kenobi" (VÖ: 7. Juni) "Obi-Wan Kenobi" feiert ein Comeback: Die Geschichte der ersten Star-Wars-Serie, die sich mit einem Kern-Charakter der im Ursprung neunteiligen Film-Saga beschäftigt, beginnt zehn Jahre nach den Ereignissen von "Star Wars: Die Rache der Sith" (2005). Im Film erlitt Obi-Wan Kenobi seine bisher größte Niederlage und erlebte den Untergang seines besten Freundes und Jedi-Lehrlings Anakin Skywalker. Der wandte sich als böser Sith-Lord Darth Vader der dunklen Seite zu. Die Titelrolle spielt Ewan McGregor, der in seine Kultrolle als Jedi-Meister zurückkehrt. Auf Tatooine wurde Anakins Sohn Luke vor dem Imperium versteckt – und Kenobi übernimmt die Rolle des Ersatzvaters. Die Coming-of-Age Geschichte aus der Sicht des väterlichen Ausbilders, aber auch dessen Verfolgung durch das Imperium steht nun wohl nun im Zentrum der sechsteiligen Serie.

Preis 4K: circa 60 Euro

US, 2022, Regie: Deborah Chow, Laufzeit: 261 Minuten

"Domina – Staffel 1" (VÖ: 31. Mai) Schwanger zu sein, darauf haben die aristokratischen Frauen im alten Rom keine Lust. Manche resignieren, andere zertrümmern Inneneinrichtungen. So wie Livia Drusilla (Nadia Parkes), die in der ersten Folge der Sky-Produktion "Domina" sehr jung verheiratet wird, kurz darauf ihr erstes Kind bekommt, dann mit ihrer ganzen Familie aus Rom fliehen muss und unterwegs zum ersten Mal jemanden umbringt. Nun sitzt Livia bei einem Verbündeten in Sizilien fest. Dabei überlebt sie nur dank des Asyls einen Blutrausch ihres zukünftigen zweiten Ehemanns. Undank ist der Welten Lohn, könnte man meinen. Aber in Rom ist alles ein bisschen anders und – zumindest in Serienform – meist faszinierender. Vor allem wegen der Mischung aus Sex, Gewalt und Intrigen, dem Schund also, mit dem sich inhaltliche Schwächen telegen recht gut kaschieren lassen. "Domina" ist eine in Hochglanz produzierte Serie, die in acht Episoden ziemlich viele Fakten und Namen quetscht, aber zeitgemäß aus der Perspektive der Frauen in Rom erzählt wird.

Preis DVD: circa 25 Euro

GB, 2021, Regie: Claire McCarthy, Laufzeit: 415 Minuten