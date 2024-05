Let's Dance-Profi verstorben: Christian Bärens (✝) stirbt mit 46 Jahren

In seiner Wahlheimat New York musste er bereits Ende April den Gang in die Herz-Intensivstation eines Krankenhauses im Stadtteil Brooklyn antreten. "Er kämpfte zwei Wochen lang um sein Leben, verlor jedoch den Kampf und verstarb am Dienstag, dem 14. Mai", teilte seine Freundin Irena Canova bei "gofundme" mit. Auf der Plattform hat sie eine Spendenaktion initiiert, um Bärens' Beerdigung in Deutschland zu ermöglichen. Dafür sind 10.000 Dollar nötig. "Seine Mutter kommt aus Deutschland, um ihren Sohn nach Hause zu holen", so Canova.

In New York arbeitete Christian Bärens für die renommierte Tanzschule "Stepping Out Studios" als Tanztrainer. Neben der Teilnahme an "Let's Dance" verzeichnete Bärens weitere große Auftritte in seiner Karriere, etwa bei der Oscar-Verleihung 2008 und als Teil der Nordamerika-Tour von "Dancing With The Stars".