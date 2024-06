"Sportschau: Christian Streich – Ende einer Ära": Kritik zur ARD-Reportage über die Trainerlegende

Abschied einer Legende

Sein badischer Dialekt wird allen noch im Ohr sein, wenn Christian Streich seinen Trainerposten beim Bundesligisten SC Freiburg längst aufgegeben hat. "Mer spieled gege Barceloona!" – Traumsätze wie dieser, voller Verwunderung über die Leistungsfährigkeit seiner Mannschaft, ließen Streich stets die Herzen zufliegen. Bodenständige Streich-Sprüche, getätigt gegenüber Reportern und in Pressekonferenzen, brachten dem Trainer des SC Freiburg in insgesamt 29 Jahren wohl mehr Sympathien ein als die Erfolge selbst. Aber auch davon gab es reichlich – zuerst mit der A-Jugend, dann mit der Profimannschaft, mit der er im DFB-Pokalendspiel 2022 gegen RB Leipzig (2:4 im Elfmeterschießen) einen Höhepunkt erreichte. Mehrmals gelang Streich die UEFA-Cup-Teilnahme, am Ziel Champions League scheiterte er in zwölf Jahren seit 2012 nur knapp.