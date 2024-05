Polyamore Beziehung im Fokus: Neue SWR-Doku beleuchtet vielfältige Liebesmodelle

Als Imogen (37), Jadu (34) und Clara (29) aufzählen, in wie vielen TV-Formaten sie bereits zu sehen waren, reicht eine Hand nicht mehr aus. VOX habe sie vor die Kamera geholt, ebenso wurden sie für "Terra X" und "Galileo" porträtiert. Nun kommt der SWR hinzu. Verwunderlich ist das nicht. Schließlich leben die drei in einer polyamoren Beziehung, ein Reizthema. Streng genommen sind sie sogar zu viert, doch Tina will sich nicht vor Kamera zeigen. Sie brauche "Zeit für sich", erklärt Imogen in der ARD-Doku "Polyamorie – hält das?" (ab sofort in der ARD Mediathek abrufbar).