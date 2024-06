"The Tourist – Irisches Blut": Kritik zur Thriller-Serie mit Jamie Dornan

'The Tourist – Irisches Blut' setzt die Geschichte um Elliot fort, der nach Australien nun in Irland nach Antworten sucht. Sechs neue Folgen der spannenden Serie mit Jamie Dornan in der Hauptrolle laufen montags im ZDF.

The Tourist – Irisches Blut Serie • 03.06.2024 • 22:15 Uhr

Komplexe Verwicklungen Wer beim Gedanken an die grüne Insel sofort Klischee-Vorstellungen von einem entspannten Landleben und trink- sowie gastfreundlichen Einwohnern hat, sollte sich umgehend davon verabschieden. Zumindest dann, wenn man sich auf die Free-TV-Premiere von "The Tourist – Irisches Blut" einlassen möchte, denn die spannende Serie zeichnet ein ganz anderes Bild. Sechs neue Folgen werden nun auf der Krimi-Spätschiene am Montagabend ausgestrahlt. Es ist die Fortsetzung der unter dem Titel "The Tourist – Duell im Outback" (2022) gezeigten ersten Staffel mit einem großartigen Jamie Dornan in der Hauptrolle. Wer mit der verzwickten Handlung allerdings schon damals latent Verständnisschwierigkeiten hatte, sieht sich nun mit zahllosen neuen, nicht immer leicht zu durchblickenden Verwicklungen konfrontiert.

Zur Erinnerung: Los ging die Serie, die das ZDF mitproduziert und die man selbst augenzwinkernd zuweilen als "Groteske", zumindest aber als "irre Geschichte" bezeichnet, in Australien: Damals fand sich ein Mann namens Elliot (Dornan) nach einem Unfall im Krankenhaus wieder – und mit einem bizarren Gedächtnisverlust. Er konnte sich nicht erinnern, was er im sogenannten Outback verloren hatte. Und schon gar nicht, warum er von Killern bis nach Irland verfolgt wurde, wo er zudem mitten in eine Familienfehde stolperte.

Elliot wird entführt Nun geht es wieder nach Norden: Elliot kommt mit seiner Freundin Helen (Danielle Macdonald) nach Irland – in der Hoffnung, endlich mehr über seine Vergangenheit herauszufinden. Immerhin gibt es einen Hinweis – und eine Nachricht, einen bestimmten Treffpunkt aufzusuchen. Doch dort geraten die beiden unerwartet schnell in neue Probleme. Kaum angekommen, wird Elliot nämlich von maskierten Unbekannten entführt. Die Polizei stellt sich bei der Suche nach ihm so ungeschickt an, dass seine Partnerin selbst die Ermittlungsarbeit übernehmen muss.

Insgesamt sechs neue Folgen von "The Tourist – Irisches Blut" laufen nun montags in Doppelfolgen. Die zweite Serienfolge ist in der Auftaktnacht um 23.15 Uhr zu sehen.

