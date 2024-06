Doro Pesch feiert 60. Geburtstag: Rock-Queen ist sieben Mal dem Tod von der Schippe gesprungen

Doro Pesch ist 60 Jahre alt geworden und glaubt fest an die sieben Male, in denen ihr Schutzengel ihr Leben rettete. Von Tuberkulose als Kind bis hin zu lebensgefährlichen Situationen in den USA - die Rock-Ikone hat viel erlebt und bleibt optimistisch für die Zukunft.

Geburtstagsfeier auf dem Wacken-Festival Ganze sieben Mal soll der Himmel eingegriffen haben, um das Leben von Doro Pesch zu retten. Davon gibt sich die deutsche Rock-Ikone im Interview mit der "Bild"-Zeitung überzeugt. "Zuerst als Kind, als ich an Tuberkulose erkrankt und fast gestorben wäre", führte die Sängerin aus. "Später, als ich im Lkw bei meinem Vater auf dem Beifahrersitz saß und bei einer Vollbremsung Stahlrohre von hinten durch das Fahrerhäuschen flogen." Diese hätten ihren und des Vaters Kopf nur ganz knapp verpasst.

Auch bei zwei Autounfällen und einem Brand habe ihr Schutzengel ihr zur Seite gestanden. Die letzten beiden Vorkommnisse, bei denen Doro Pesch nur knapp mit ihrem Leben davor kam, haben sich in den USA ereignet: Dort wurden sie und ihre Band einmal von einer mit Baseballschlägern bewaffneten Gang verfolgt. "Die wollten uns umbringen, weil wir nicht in ihrem Club aufgetreten waren", so Pesch. In Milwaukee sei sie außerdem auf einem hohen steilen Felsen ausgerutscht: Nur die unsichtbare Hand ihres Schutzengels habe sie zurückziehen können.

Ein Glück, denn die frisch gebackene 60-Jährige, die ihren Geburtstag mit Teilen des Teams hinter dem Wacken-Festival feiert, hat immer noch große Freude am Leben. Sie fühle sich "immer noch wie 25", verriet sie gegenüber "Bild" und äußerte die Hoffnung, dass sich das auch in den nächsten 40 Jahren nicht ändern würde. "Dann kann alles gern so weitergehen."