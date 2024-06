"Bangla": Kritik zur Comedyserie bei ZDFneo

Die achtteilige Comedyserie 'Bangla' erzählt von Phaim, einem jungen Mann aus einer bengalischen Familie, und der freigeistigen Italienerin Asia. Ihre Liebe wird durch kulturelle Unterschiede auf die Probe gestellt.

"Bangla" Comedyserie • 04.06.2024 • 23:15 Uhr

Liebe verbindet Phaim (Phaim Bhuiyan) lebt mit seiner aus Bangladesh stammenden Familie in einem Multi-Kulti-Vorort von Rom. Bei einem Konzert lernt der junge Mann die temperamentvolle Italienerin Asia (Carlotta Antonelli) kennen und verliebt sich Hals über Kopf in sie. Ihre unterschiedliche Herkunft macht ein Zusammenkommen allerdings kompliziert. Doch zu guter Letzt mündete die Culture-Clash-Komödie "Bangla" (2019) in einem Happy End für das Paar. Die gleichnamige achtteilige Comedyserie schließt nun nahtlos an den Film an. ZDFneo zeigt alle acht Folgen am Dienstag, 4. Juni, im Nachtprogramm. Ab Mittwoch, 5. Juni, steht die Serie dann in der ZDF-Mediathek zum Abruf bereit.

Zwar sind Asia und Phaim schwer verliebt, doch ihre junge Beziehung steht vor großen Herausforderungen. Denn während bei Phaim zu Hause die traditionellen muslimischen Werte hochgehalten werden, inklusive der Keuschheit vor der Ehe, stammt Asia aus einem atheistischen, liberalen Elternhaus. Sie sieht das Leben und die Liebe lockerer als ihr Freund und möchte den nächsten Schritt in ihrer Beziehung gehen. Nicht das einzige Problem für Phaim, der seiner Familie bisher verschwiegen hat, dass er eine – italienische – Freundin hat. Deren Eltern wiederum möchten Phaims Eltern unbedingt kennenlernen.

Das liebevolle aufeinanderprallen unterschiedlicher Kulturen Mit dem Film "Bangla" feierte Phaim Bhuiyan 2019 sein Regiedebüt, in welchem er als Co-Autor zudem einige autobiografische Erlebnisse verarbeitete. So auch in der preisgekrönten Serie, bei der er neben der Regie erneut auch die Hauptrolle übernahm. Zahlreiche weitere Darstellerinnen und Darsteller des Films sind ebenso wieder mit von der Partie – inklusive Bhuiyans Mutter Nasima Akhter Bhuiyan, die auch in Film und Serie seine Mutter verkörpert.

"Bangla" erzählt eine moderne Liebesgeschichte, wie es sie in unserer multiethnischen Welt vielfach gibt. Die Schwierigkeiten und Missveständnisse, die sich aus dem Aufeinanderprallen unterschiedlicher Kulturen ergeben, liefern immer wieder Stoff für zahlreiche Romane, Filme und Serien. So wie zuletzt etwa in der preisgekrönten deutschen Serie "Die Zweiflers" über eine jüdische Familie in Frankfurt, abrufbar in der ARD-Mediathek.

"Bangla" – Di. 04.06. – ZDFneo: 23.15 Uhr