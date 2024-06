"Maischberger": Christian Lindner verspricht Steuererleichterungen und fordert: "Wir müssen uns neu fokussieren"

Ähnlich wie bei Dienstwagen sollen nun auch Nutzer von E-Bikes und anderen Fahrzeugen von Steuervergünstigungen profitieren. Dazu hat Bundesfinanzminister Christian Lindner am Mittwoch ein Mobilitätsbudget vorgeschlagen, sagt er am Mittwochabend in der ARD-Talkshow "Maischberger".

Christian Lindner: "Wir müssen uns neu fokussieren"

Auch in einem anderen Bereich will Lindner weniger ausgeben: "Wir sind die entwickelte Industrienation, die am stärksten in der Entwicklungshilfe ist, mit weitem Abstand vor anderen. Wir sind aber auch das Land, das am stärksten in Europa die Ukraine unterstützt. Wir können nicht in gleicher Weise überall auf der Welt weiter mitmischen, sondern wir müssen das mit neuen Prioritäten organisieren."