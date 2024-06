"ARD-Thementag zur Fußball-EM 2024": Dokus mit spannenden Fakten zum sportlichen Großereignis

"German Roadtrip" von Esther Sedlaczek

Wenn man kurz vor Eröffnung der Euro 2024 aufs sportliche Großereignis in Deutschland blickt, kommt man am Revival des "Sommermärchens" kaum vorbei. Regisseur Sönke Wortmann drehte 2006 während der Fußball-WM in Deutschland einen Film über den Weg der deutschen Elf durchs Turnier und die Stimmung im Land. "Deutschland. Ein Sommermärchen" hieß er. 18 Jahre später erinnert sich der Filmemacher im Gespräch mit Esther Sedlaczek an dieses Projekt. Die Reportage "Deutschland. Fußball. Sommermärchen 2024?", der erste von zwei Filmen eines ARD Themenabends über die bevorstehende Europameisterschaft, reist durchs Land und sucht nach Parallelen und Unterschieden zur Situation 2006, als die Deutschen eine ungeahnte Lockerheit und Freude überkam. Damals feierte man die zuvor als streng bis steif eingeschätzten Teutonen weltweit als Gastgeber eines wunderbar menschlichen Turniers.