"Die Geheimnisse unserer Lieblingsgerichte – Asia, Sushi & Co.": Kritik zur neuen Ausgabe mit Max Strohe

TV-Koch Max Strohe erkundet in der neuen SAT.1-Kochsendung die Geheimnisse der asiatischen Küche. In der zweiten Folge blickt er hinter die Kulissen einer renommierten Küche in Bangkok und enthüllt spannende Details über Sushi & Co.

"Die Geheimnisse unserer Lieblingsgerichte – Asia, Sushi & Co." Reportage • 05.06.2024 • 20:15 Uhr

Erst Pizza, dann Sushi TV-Koch Max Strohe taucht in der neuen Reportagereihe (SAT.1) ein in verschiedene (Ess-)Kulturen und geht der Frage nach, warum die Deutschen auf ausgewählte Gerichte wie Pasta und Asia-Food stehen. Während sich in Folge eins alles um Italien drehte, nimmt sich der 42-Jährige nun "Die Geheimnisse unserer Lieblingsgerichte – Asia, Sushi & Co." vor – und das zur besten Sendezeit.

Das Fernsehgeschäft ist für Strohe nicht neu: Kulinarik-Fans kennen ihn aus der VOX-Reihe "Fuchs und Strohe liefern ab". Für das neue Format, das im Wesentlichen an den Lebensmittelexperten Sebastian Lege, bekannt unter anderem aus dem ZDF-Programm, erinnert, dient dem Privatsender eine repräsentative Forsa-Umfrage als Grundlage. Und laut Daten gilt die asiatische Kochkunst als zweitbeliebteste Länderküche der Deutschen.

Die Kochkunst Bankkoks – Hinter den Kulissen Grund genug für den TV-Koch, sich ein chinesisches Restaurant in Köln näher anzuschauen. Zudem erhält Strohe die Gelegenheit, in einer der renommiertesten Küchen Bangkoks hinter die Kulissen zu schauen und entdeckt dabei verblüffende Geheimnisse der thailändischen Kochkunst. Welche Rezepte stehen hoch im Kurs, und wie gelingt die Zubereitung am besten? Strohe forscht nach und klärt auf.

Beim nächsten Mal, am Mittwoch, 12. Juni, um dreht sich dann alles um "Burger, BBQ & Co". Denn wenn nicht die Deutschen die Könige des Grillens, der Bratwürstl und des Kartoffelsalats sind, wer dann?

"Die Geheimnisse unserer Lieblingsgerichte – Asia, Sushi & Co." – Mi. 05.06. – SAT.1: 20.15 Uhr