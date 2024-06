ARD zeigt Kuriositäten es Fußballs in "alpha-retro: Fans und Fußball"

Kurz vor der EM zeigt ARD alpha unter dem Titel 'alpha-retro: Fans und Fußball' eine Reihe von Dokumentationen aus den Jahren 1957 bis 1991. 14 Filme bieten Einblicke in die Fußballgeschichte und zeigen herrliche Kuriositäten.

Eine unterhaltsame Zeitreise Eine Woche vor Anpfiff der Fußball-EM in Deutschland (Freitag, 14. Juni) präsentiert der Bildungskanal ARD alpha (früher BR-alpha) eine lange Fußball-Doku-Nacht der besonderen Art. Unter den Titeln "alpha-retro: Fans und Fußball" (ab 21 Uhr) und "alpha-retro: Die lange Fußball-Nacht" (ab 23.05 Uhr) laufen insgesamt 14 Dokumentationen zum beliebtesten Sport der Deutschen, die zwischen den Jahren 1957 und 1991 entstanden. Da nur einige wenige dieser Filme später in der ARD Mediathek zu sehen sein werden, heißt es da ausnahmsweise: entweder "live" einschalten und dem Event beiwohnen – oder den Rekorder respektive die Festplatte aktivieren. Doch wofür?

Eine Zeitreise lädt ein in die Vergangenheit großer Fußballclubs wie Borussia Dortmund ("Die Borussen kommen", 1964, 23.05 Uhr) und Schalke 04 ("Die großen Fußballclubs – Schalke 04", 1969, 0.35 Uhr). Im Film "Fußballprofis von morgen" (1977, 2.15 Uhr) werden die Schalker Nachwuchskicker Herbert Heider, Uwe Höfer und Norbert Dörrlamm vorgestellt. Zwei Porträt-Filme, das "Porträt Otto Rehhagel" (3.20 Uhr) zu dessen Zehn-Jahre-Jubiläum bei Werder Bremen 1991 und über den Schiedsrichter Kurt Tschenscher ("Statist unter Stars – Die Welt des Kurt Tschenscher", 1.10 Uhr) von 1972, sind ebenfalls im Angebot. Fortuna Düsseldorf, das gerade in einem denkwürdigen Relegationsrückspiel gegen den VfL Bochum den bereits sicher geglaubten Aufstieg 2024 verpasste, erlebte auch 1966/67 keine gute Zeit. Der Film "Fortuna verlässt die Fortunen – Die letzten Spieltage einer Bundesligamannschaft" (23.50 Uhr) stammt aus dem Jahr 1967.

Spielerfrauen – der "lebende Ausgleich" der Profis Auch Amateurfußball und die DDR finden im Rahmen der Retro-Doku-Strecke statt: Der älteste Film "König Fußball auf dem Dorf" (3.50 Uhr) von 1957 erzählt davon, wie Spieler eines Amateurvereins aus dem Frankenwald – noch vor dem Mauerbau – in einem nahegelegenen Schieferbruch in der DDR arbeiten, wo Facharbeitermangel herrschte. Eine Dokumentation des DDR-Fernsehens ("Fußball und Fans", 22.10 Uhr) von 1978 ist mit Dynamo Dresden-Fans unterwegs zu einem Auswärtsspiel. "Der 'kleine' Fußball" (21.10 Uhr) von 1963 beleuchtet die damalige Jugendarbeit im Ruhrgebiet und "Fußball im Dorf" (21.40 Uhr) aus dem Jahr 1975 begleitet eine Woche lang Freizeitfußballer aus einer kleinen Gemeinde im Rhein-Lahn-Kreis. Schließlich dürfte auch der Beitrag "Spielerfrauen – der 'lebende Ausgleich' der Profis" (22.20 Uhr) interessant sein. Produziert wurde er 1985 vom Hessischen Rundfunk. Immerhin: der "lebende Ausgleich" im Titel stand damals bereits in Anführungszeichen.

Übrigens: Auch am Samstag, 22. Juni, vertieft der Sender noch einmal in deutsche Fußballgeschichte. Die 90 Minuten lange Doku "Unsere Mannschaft '74" (auch als fünfteilige Serie mit längerer Laufzeit über die ARD Mediathek abrufbar) wird um 20.15 Uhr gezeigt. Wenn DDR-Torschütze Jürgen Sparwasser, West-Comedian Matze Knop, Ost-Entertainer Frank Schöbel und Westkommentator Marcel Reif in ein und derselben Doku auftauchen, dürfte klar sein: Es geht um das Verhältnis der BRD zur DDR, genauer gesagt, den Sieg des Außenseiters DDR gegen den späteren Weltmeister aus dem Westen Deutschlands bei der WM 1974. Die MDR-Doku "Unsere Mannschaft '74" rollt auf den Tag genau 50 Jahre später noch einmal die ganze Geschichte des letzten Spiels der "Gruppe 1" am 22. Juni 1974 im Hamburger Volksparkstadion auf. Über viermal 25 Minuten analysiert die Doku Aktualität und Folgen dieses "Fußballwunders" für beide deutsche Staaten.

Welche der Filme genannten Filme kommen in die ARD Mediathek? – "Fußball und Fans" (1978) wird nach der Ausstrahlung sieben Tage verfügbar sein. Der Film "König Fußball auf dem Dorf: Dorfkicker und das Loch im Eisernen Vorhang" von 1957 ist bereits in der Mediathek und wird als Zeitdokument dort auch dauerhaft verbleiben. Die fünf mal 25 Minuten lange Dokuserie "Unsere Mannschaft '74" befindet sich noch bis zum 15. Juli in der ARD Mediathek, während am 22. Juni bei ARD alpha die 90-minütige TV-Fassung läuft