Jake Gyllenhaal enthüllt sein Geheimnis - Blindheit als Vorteil

Jake Gyllenhaal lebt seit Geburt mit einer Fehlsichtigkeit, die ihn rechtlich gesehen als blind einstuft. Der Hollywoodstar verrät, wie diese Einschränkung ihm sogar beruflich zugutekommt und gibt Einblicke in seine Erfahrungen am Set von 'Southpaw'.

Seit seiner Geburt lebt Jake Gyllenhaal mit einer Fehlsichtigkeit, rechtlich gesehen ist der Hollywoodstar nach US-Definition sogar blind. Wie der Schauspieler nun dem Branchenblatt "The Hollywood Reporter" verriet, ist seine stark begrenzte Sehkraft unter gewissen Gesichtspunkten jedoch keine Einschränkung – im Gegenteil.

"Ich denke gerne, dass es von Vorteil ist", verriet der 43-Jährige, der seine Augenfehlstellung mit einer Sehhilfe ausgleichen kann, dem US-Magazin im Interview. "Ich habe nie etwas anderes gekannt. Wenn ich morgens nichts sehen kann, bevor ich meine Brille aufsetze, schafft das für mich einen Ort, an dem ich bei mir selbst sein kann."

Eingeschränkte Sehkraft half bei "Southpaw"-Szene

Sogar für seine Schauspielkarriere war die eingeschränkte Sehkraft schon hilfreich, etwa in einer Schlüsselszene des Boxer-Dramas "Southpaw". Für die Szene, in der seine Figur Billy von der Polizei erfährt, dass seine Frau gestorben sei, habe er die Kontaktlinsen herausgenommen. Infolgedessen habe er sehr genau zuhören müssen, was seine schauspielerische Leistung gesteigert habe.