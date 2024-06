Rebel Wilson spricht über das "Arsch..ch-Verhalten" von Sacha Baron Cohen am Set

Reality-TV-Star Kim Virginia in den USA ausgeraubt: "Ich zittere am ganzen Körper"

Schauspielkollege Tom Hanks, einst mit seiner Rolle als homosexueller Anwalt in "Philadelphia" mit einem Oscar prämiert, sieht das nicht so. Der Hollywoodstar erklärte kürzlich in einem "New York Times"-Interview, er würde diese Rolle heute zu Recht nicht mehr bekommen.