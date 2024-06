Nach Schlaganfall: Katy Karrenbauer kämpft um ihre Gesundheit

Angst vor Lähmung

Gesundheitliche Probleme bei Katy Karrenbauer: Die Schauspielerin erlitt einen Schlaganfall und musste sich zudem einem schweren Eingriff am Hals unterziehen: Die Schlagader war zur Hälfte verkalkt. Am vergangenen Dienstag habe Karrenbauer, wie sie auf Instagram mitteilte, "meine Hand und den Unterarm nicht bewegen können". Also suchte sie eine Klinik auf. Dort ging es dann schnell – und die 61-Jährige landete am vergangenen Donnerstagabend im Operationssaal.