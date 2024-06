Steffen Henssler kritisiert: "Früher hast du gesagt: Kunde ist König. Heute verhält er sich wie einer"

Im Fernsehen gibt es derzeit kaum einen erfolgreicheren TV-Koch. In seinem Kernbereich aber musste Steffen Henssler zuletzt einige Rückschläge verkraften. Berichte über Restaurantschließungen und Insolvenzanträge kommentierte der unter anderem aus der "Küchenschlacht" (ZDF) und "Grill den Henssler" bekannte Star in einem Interview nun tiefenentspannt.

Steffen Henssler: "Die Margen sind kleiner geworden"

Der TV-Koch weiter: "Die Leute kommen rein mit einer Attitude. Die wollen tolles Essen haben, wollen toll bedient werden zu einem guten Preis." Das treffe aber auf eine neue Generation an Arbeitnehmerinnen und -nehmern, die eine veränderte Einstellung zu Arbeit an den Tag legten – Motto: "Ich will gar nicht mehr so viel arbeiten, wenn das Stresslevel hoch ist, finde ich's auch nicht gut, hätte aber gern mehr Freizeit." Henssler, der das Reizwort "Generation Z" nicht aussprach, findet: "Das ist gerade ein derbes Missmatch."