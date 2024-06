"Sportschau": Alle Infos zur TV-Übertragung der Leichtathletik-EM 2024 in Rom

Wenige Wochen vor den Olympischen Spielen in Paris kämpfen Athleten bei der Leichtathletik-EM in Rom vom 7. bis 12. Juni um Medaillen. ARD und ZDF übertragen abwechselnd und bieten zahlreiche Highlights wie das Kugelstoßen der Damen und den Hochsprung der Herren. Gianmarco Tamberi und Malaika Mihambo gehören zu den Favoriten.

"Sportschau" Sport • 07.06.2024 • 20:15 Uhr

Begeisterung für Leichtathletik Der Sommer 2024 ist ein echtes Highlight für Leichtathletinnen und Leichtathleten – und natürlich für alle Sportfans: Nur wenige Wochen vor der Eröffnung der Olympischen Spiele in Paris findet vom 7. bis 12. Juni im Stadio Olimpico in Rom die 26. Leichtathletik-Europameisterschaft statt, bei der Teilnehmerinnen und Teilnehmer in insgesamt 24 Disziplinen antreten werden. Die Übertragungsrechte liegen erneut bei ARD und ZDF, die im täglichen Wechsel tagsüber und zur Primetime am Abend Leichtathletik-Fans im TV an den Wettkämpfen teilhaben lassen. Zum Start, am Freitag, 7. Juni, überträgt die ARD bereits vormittags sowie abends ab 20.15 Uhr live aus Rom.

Die aus deutscher Sicht ziemlich erfolg- und medaillenreiche EM in München löste 2022 ein wahres Leichtathletik-Fieber im Land aus. 2023 folgte in Budapest zwar eine ernüchternde Weltmeisterschaft mit den bisher schlechtesten deutschen WM-Ergebnissen aller Zeiten, der neugewonnenen Begeisterung der Deutschen tat das allerdings kaum Abbruch: Die Resonanz sei "auf allen Ausspielwegen ungebrochen" gewesen, sagt ARD-Teamchef Marc Hall. "Millionen Visits, zahlreiche Beiträge und Abrufe im Radio und dazu hohe Einschaltquoten im TV zeigen, dass die Menschen sich für diese Sportart begeistern."

Auf diese wohlwollende Stimmung setzt man auch jetzt bei der EM. Die ARD wird die Wettkämpfe nicht nur im TV begleiten, sondern auch online auf Sportschau.de sowie in der Sportschau-App und den Hörfunkprogrammen. In der ARD-Mediathek werden zudem parallel zur TV-Übertragung weitere Disziplinen im Livestream gezeigt. Außerdem finden sich hier Zusammenfassungen der Wettkampftage, Relives und mehr.

ARD und ZDF im Wechsel mit altem und neuem Personal Für das Erste und die Sportschau sind neben Moderator Claus Lufen unter anderen die Live-Reporter und -Kommentatoren Wilfried Hark und Ralf Scholt sowie ARD-Experte Frank Busemann im Einsatz. Für "sportstudio live" im ZDF ist zum letzten Mal nach beinahe 20 Jahren Moderator Norbert König bei einer Leichtathletik-EM dabei. Fabian Meseberg und Marc Windgassen wiederum treten die Nachfolge des langjährigen ZDF-Leichtathletik-Kommentators Peter Leissl an, der sich im Herbst in den Ruhestand verabschiedete.

Am Starttag überträgt das Erste bereits ab 9.55 Uhr, unter anderem mit Diskuswerfen der Männer und Siebenkampf der Frauen. Weiter geht es dann im Abendprogramm von 20.15 Uhr bis 23 Uhr. Hier gibt es mit dem Finale im Kugelstoßen der Frauen aus deutscher Sicht mit Yemisi Ogunleye womöglich schon ein erstes Highlight der EM – die junge Deutsche Hallenmeisterin 2024 konnte erst im März bei der Hallen-WM in Glasgow überraschend Silber gewinnen. Weitere Wettkämpfe am Freitagabend in der ARD sind die Finales im 20-Kilometer-Gehen der Frauen, im Diskuswerfen der Männer sowie im Kugelstoßen der Männer und im Siebenkampf der Frauen. Außerdem messen sich die Athletinnen und Athleten bei der 4 mal 400 Meter-Mixed-Staffel sowie die Frauen im 5.000-Meter-Lauf.

Höhepunkte und Hoffnungen ARD-Moderator Claus Lufen erklärt, dass er sich auf den Hochsprung der Männer freue, insbesondere auf "eine weitere Show von Gianmarco Tamberi". Der amtierende Weltmeister ist ein geborener Entertainer und beim Publikum berüchtigt und beliebt für seine clownesken Einlagen. Diesmal darf der Italiener sein sportliches und komisches Talent vor Heimpublikum unter Beweis stellen. Das Hochsprung-Finale ist am Dienstag, 11. Juni, am späteren Abend in der ARD zu sehen.

Einen weiteren Höhepunkt der EM erwartet sich Claus Lufen von den Staffeln: "Die deutschen Frauen gehen über 4 mal 100 Meter als Titelverteidigerinnen an den Start und haben sich wohl einiges vorgenommen." Das Finale wird am späten Mittwochabend in der ARD übertragen. Der ARD-Experte Frank Busemann wiederum freut sich besonders auf den Zehnkampf. Kein Wunder: In dieser Disziplin gewann er selbst bei den Olympischen Spielen in Atlanta 1996 Silber sowie 1997 bei der WM in Athen Bronze. Gespannt ist er zudem auf den Mehrkampf – "ohnehin das Beste seit Erfindung des Rades", wie er findet.

Zu den großen Medaillen-Hoffnungen bei der EM zählt natürlich auch Superstar Malaika Mihambo, Weitsprung-Olympiasiegerin 2020 und Nummer zwei der Welt nach Tara Davis-Woodhall (USA). Sie gewann nach einer verletzungsbedingten Pause bei den Deutschen Meisterschaften in Leipzig Anfang des Jahres zum siebten Mal in Folge den nationalen Hallen-Titel. Das Weitsprung-Finale der Damen findet am Mittwoch, 12. Juni, statt und ist im ZDF zu sehen. Ebenfalls Chancen ausrechnen können sich an diesem Abend womöglich Niklas Kaul und Julian Weber im Speerwurf-Finale. Im Halbmarathon könnten dagegen bereits am Sonntag, 9. Juni, Europameister Richard Ringer und Marathon-Rekordhalter Amanal Petros ganz vorne landen.

Interessant werden könnte auch der 100-Meter-Lauf der Damen. Mit dem Gewinn der Goldmedaille bei der EM 2022 in München wurde Gina Lückenkemper zum deutschen Fanliebling. Auf die Frage im SPORT1-Interview, wie wichtig ihr die Titelverteidigung in Rom sei, antwortete sie allerdings: "Die EM nehme ich natürlich nicht auf die leichte Schulter und will dort gut performen. Trotzdem ist mein Saisonhöhepunkt klar – die Olympischen Spiele in Paris. Der Stellenwert der Olympischen Spiele ist wohl bei allen Leichtathleten ein ganz besonderer." Aus diesem Grund wird die Leichtathletik-EM in Rom also nicht nur für Gina Lückenkemper die Generalprobe für Paris werden.

