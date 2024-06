Heidi Klum überrascht mit Entscheidung beim GNTM-Viertelfinale: "Bin geschockt von mir selber!"

Beim Viertelfinale von Germany's Next Topmodel müssen die Kandidaten an Bungeeseilen fechten. Mit dabei sind die Gastjuroren Thomas Hayo und Kristian Schuller. Doch nicht alle kommen mit den Herausforderungen klar, was zu überraschenden Wendungen führt. Wer schafft es ins Halbfinale?

Es ist Viertelfinale bei "Germany's Next Topmodel" und da setzt Heidi Klum auf die Unterstützung von zwei guten alten Bekannten – oder wie es Fotograf Kristian Schuller formuliert: "Ich bin hier fast schon Inventar geworden". Das Gleiche gilt für Creative Director Thomas Hayo, in früheren GNTM-Staffeln noch festes Jurymitglied und nun ein immer wieder gern gesehener Gast. "Heidi, my love!", begrüßt er die 50-Jährige mit einem Küsschen.

"Meine zwei Jungs lassen sich immer etwas ganz Besonderes für mich einfallen", freut sich die Modelmama über die Ideen ihrer Gastjuroren fürs Fotoshooting: Die Models müssen, aufgehängt an Bungeeseilen, in bauschigen Outfits in Zweierteams gegeneinander fechten. Dabei sollen sie "Glamour mit Punk, Körperspannung mit lässigem Blick und Anstrengung mit Leichtigkeit kombinieren". Leichter gesagt als getan. Fabienne ist schnell aus der Puste: "Ich bekomme keine Luft mehr. Das Korsett ist zu eng", keucht die 21-Jährige. Nach einer kurzen Pause kämpft sie sich weiter durch. "Toll, dass du die Zähne zusammengebissen hast", lobt Heidi sie.

"Ich glaube, ich muss mehr Bauch-Beine-Po-Übungen machen mit dem Mädels" Auch der trainierte Armin hat Schwierigkeiten mit der Kondition und der Koordination: "Armin kommt irgendwie nicht hoch", wundert sich Heidi über die mangelnde Sprungkraft des 27-Jährigen. "Der ist k.o.", erkennt Thomas Hayo. Armin hält sich den Allerwertesten: Ich glaube, ich muss mehr Bauch-Beine-Po-Übungen machen mit dem Mädels", gesteht er.

Doch auch Basketballer Linus hatte sich die sportliche Aufgabe leichter vorgestellt: "Nicht an der Leine festhalten!", ermahnt Heidi Klum das etwas in den Seilen hängende Male Model. Sein Teamkollege Jermaine kämpft ebenfalls: "Ich spüre meine Beine nicht mehr", ruft er alarmiert, gibt aber kurz danach mit "Okay, let's fetz!" schon wieder Entwarnung. Zuvor hatte sich der 19-Jährige den letzten Job der Staffel geholt: Gemeinsam mit Lea posiert er für eine Kampagne des italienischen Sportausrüsters Fila.

Heidi flirtet mit Leas "sehr gut aussehendem Papa" Angefeuert werden die Kandidatinnen vor Ort von Freunden und Familienmitgliedern, die Heidi heimlich hat einfliegen lassen. Mit Leas Vater Marcel ist Heidi direkt auf Flirtkurs: "Wow, du hast aber einen sehr gut aussehenden Papa mitgebracht, Lea!", sagt sie. Der ist mega-stolz auf seine Tochter und vergießt beim Shooting sogar ein paar Tränchen.

Auch Lea ("Ich bin das totale Papakind!") kann ihre Gefühle nicht mehr zurückhalten. Gemeinsam mit Grace liefert sie die beste Performance beim Fecht-Shooting ab. "Das ist mal Action, so muss das aussehen!", ist Fotograf Kristian Schuller begeistert. Armin hat nur Augen für seine Mitkandidatin in ihrem eleganten, weißen Kleid: "Sie sah wunderschön aus, wie ein Schwan." Weil die Familie von Grace kein Visum bekommen hat, unterstützt der 27-Jährige sie am Set. "Das werde ich dir nie vergessen", sagt Grace gerührt.

"Also, ich habe dich wirklich zu 100 Prozent im Finale gesehen ..." Doch dann ist Armin plötzlich "von Sekunde zu Sekunde deprimierter", denn er steht neben Linus, Frieder und Jermaine als letzte Gruppe vor der Jury bei der Elimination. "In eurer Gruppe sind uns zwei Models positiv aufgefallen und zwei waren eher schwach." Es sind: Linus und Armin. "Der Kampfgeist hat mir bei euch beiden gefehlt", rügt Heidi ihre Kandidaten. Dann verkündet sie ihre Entscheidung: "Also, ich habe dich wirklich zu 100 Prozent im Finale gesehen, deswegen bin ich geschockt von mir selber, dass ich das jetzt sagen muss: Aber so leid es mir tut, ich habe leider kein Foto für dich, Armin."

Der 27-Jährige ist sichtlich enttäuscht. "Am meisten weh getan haben die Worte von Heidi. Da wächst dieser Traum in einem, und dann steckt jemand so eine Nadel rein", sagt er. Dennoch überwiegen die positiven Erlebnisse bei dem Kemptener: "Ich bin ihr extrem dankbar. Diese Erfahrung hier ist das Schönste, was man erleben kann", lobt er Heidi Klum.

Nächste Woche finden das Halbfinale (Dienstag, 11. Juni, 20.15 Uhr, ProSieben) und Finale (Donnerstag, 13. Juni, 20.15 Uhr, ProSieben) von GNTM statt. Nach 198 Wochen steht dann fest, wer Germany's Next Topmodel 2024 wird – bei den Frauen und erstmals auch bei den Männern.