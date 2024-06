Keine "NDR Talk Show" - Mitarbeiter streiken

In der 'NDR Talk Show' am Freitagabend sahen die Zuschauer statt aktueller Gäste wie Marcel Reif und Ranga Yogeshwar nur ein Best-of alter Sendungen. Grund war ein kurzfristig anberaumter Warnstreik der Gewerkschaft ver.di, die 10,5 Prozent mehr Gehalt für NDR-Beschäftigte fordert.

Die "NDR Talk Show" gehört zu den traditionsreichsten Formaten des Norddeutschen Rundfunks. Bei den Bettina Tietjen und wechselnden Co-Moderatoren unterhalten sich am späten Freitagabend regelmäßig Stars und Prominente angeregt über Berufliches und Persönliches. Auch an diesem Freitagabend durften sich die Zuschauerinnen und Zuschauer des NDR-Fernsehens auf spannende Gäste wie Sportmoderator Marcel Reif und Wissenschaftsjournalist Ranga Yogeshwar freuen. Die waren zumindest angekündigt. Ausgestrahlt wurde dann aber nur ein "Best of" alter Sendungen.