"Ein starkes Team – Tod einer Pflegerin": Kritik zum Krimi mit Florian Martens und Stefanie Stappenbeck

30. Jubiläum

Berliner Schnauze, grummeliger Witz und eine ikonische Mütze: Seit 1994 – also nunmehr 30 Jahren – ermittelt Florian Martens als Hauptkommissar Otto Garber in der beliebten ZDF-Krimireihe "Ein starkes Team" mit viel Herz und Humor. Offiziell feiert der Sender das Jubiläum zwar nicht, will das jedoch zur 100. Folge im kommenden Jahr gebührlich nachholen. Kurz vor der runden Episode, die gerade noch in Entstehung begriffen ist, gibt es für die Ermittler aber erst einmal einen eher unschönen Ausblick auf den (noch lange nicht geplanten) Ruhestand: Im 96. Fall "Tod einer Pflegerin" wird das titelgebende Opfer ermordet in einem Seniorenheim aufgefunden. Behalten Garber und seine Kollegin Wachow alias Stefanie Stappenbeck bei den zahlreichen Verdächtigen den Überblick? Wie so oft beginnt in dem ebenso konventionellen wie kurzweiligen Krimi ein Wettlauf gegen die Zeit.