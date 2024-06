Wiener Philharmoniker im TV 2024: Alle Konzertübertragungen im Überblick

Die Wiener Philharmoniker sind eines der bekanntesten Orchester der Welt. Ihr erstes Konzert gaben sie im Jahr 1842, und nach wie vor haben sie nichts von ihrer Relevanz für die klassische Musik eingebüßt. Hier erfährst du, wann und wo du die Konzerte der Wiener Philharmoniker im Fernsehen anschauen kannst.

Das Sommernachtskonzert im TV Das Sommernachtskonzert im Park von Schloss Schönbrunn gehört zu den jährlichen Highlights der Wiener Philharmoniker. Zum ersten Mal fand es im Jahr 2004 statt, der Termin liegt stets zwischen Mitte Mai und Mitte Juni. Wer in Wien wohnt oder die Anreise auf sich nimmt, der kann das Konzert kostenlos verfolgen – vorausgesetzt, dass es im Besucherraum noch genug Platz gibt.

Solltest du nicht vor Ort sein können, dann lässt sich das Konzert auch im Fernsehen verfolgen. Die Ausstrahlung vom Sommernachtskonzert 2024 übernimmt ORF 2 am 7. Juni – also am gleichen Tag, an dem das Konzert stattfindet. Allerdings handelt es sich nicht um eine Live-Übertragung, sondern um eine leicht zeitversetzte Ausstrahlung, die um 21:20 Uhr beginnt. Vor Ort in Wien startet das Konzert übrigens, sobald die Abenddämmerung einsetzt. Hast du die Übertragung bei ORF 2 verpasst oder möchtest das Sommernachtskonzert 2024 ein weiteres Mal sehen, dann hast du bei 3sat die Chance dazu. Der Sender zeigt das Konzert am 8. Juni, also am nächsten Tag, ab 20:15 Uhr.

Weitere Konzerte der Wiener Philharmoniker Ein weiteres regelmäßiges Konzert der Wiener Philharmoniker ist das Neujahrskonzert. Seine Geschichte geht bis ins Jahr 1939 zurück. Der Veranstaltungsort war damals und ist bis heute der Große Musikvereinssaal in Wien. Er bietet rund 2.000 Personen Platz, die sich im Februar für den Kauf von Tickets für das Konzert im nachfolgenden Jahr bewerben können. Wer Eintrittskarten kaufen darf, wird anschließend ausgelost.

Solltest du keine Tickets bekommen, dann kannst du auch das Neujahrskonzert 2025 live im Fernsehen anschauen. Übertragen wird es von ORF 2 und vom ZDF. Das Konzert und die Übertragung beginnen um 11:15 Uhr und enden um 13:45 Uhr. Der ORF zeigt in den Pausen eigens gedrehte Kurzfilme, die der Unterhaltung der Zuschauer an den TV-Geräten dienen. Du kannst das Konzert übrigens sogar erleben, wenn gerade kein Fernseher in deiner Nähe ist. Denn der Radiosender Ö1 überträgt es ebenfalls. Auch auf den deutschen Radiostationen BR Klassik, MDR Klassik und NDR Kultur ist das Konzert zu hören.