"Sommernachtskonzert Schönbrunn 2024": Kritik zur Konzertübertragung der Wiener Philharmonikern

Durchaus populär gestalten die Wiener Philharmoniker diesmal ihr Sommernachtskonzert in Schönbrunn. Gefeiert werden gleich zwei Jubiläen: Vor 20 Jahren, 2004, gab's das erste Konzert unter freiem Himmel, zudem wird Bedrich (Friedrich) Smetanas 200. Geburtstag mehfach im Programm gewürdigt.

Wagners "Walkürenritt" ist ebenso dabei wie "Die Moldau" aus Bedrich (Friedrich) Smetanas symphonischer Dichtung "Mein Vaterland" oder Aram Khatschaturjans "Säbeltanz". Offensichtlich hat man aus der mitunter etwas dröge geratenen Klassik-Programmierung in der Vergangenheit gelernt. "Die Idee, Klassik für alle zu ermöglichen und damit ein Geschenk an alle Musikliebhaber zu machen, prägt bis heute die Veranstaltung", lassen die Philharmoniker wissen. Der Lette Andris Nelsons dirigiert das Schlosskonzert bereits zum zweiten Mal, als Solistin wurde die norwegische Sopranistin Lise Davidsen verpflichtet. Sie singt Arien aus Richard Wagners "Tannhäuser" und aus Verdis "Macht des Schicksals". Mit der Rolle der Elisabeth gab sie 2019 ihr "Tannhäuser"-Debüt in Bayreuth.