"Viva Forever": Kritik zur Tragikomödie im ZDF mit Natalia Rudziewicz

In 'Viva Forever' erleben fünf alte Schulfreundinnen ihren jährlichen Urlaub am Gardasee. Doch die einst unzertrennlichen Freundinnen müssen sich mit ihren auseinanderdriftenden Lebenswegen auseinandersetzen. Regisseurin Sinje Köhler beleuchtet in ihrem Debütfilm die feinen Risse in langjährigen Freundschaften.