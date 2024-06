Nach "Hart aber fair": Frank Plasberg zieht beruflichen Schlussstrich - 20 Mitarbeitern droht Kündigung

Brisante Themen gibt es viele zu besprechen. Beinahe täglich werden in den verschiedenen ARD und ZDF Polittalk-Formaten über die relevanteste Begebenheit aus Politik und Gesellschaft diskutiert. Doch im Sommer ist Schluss mit den Sendungen von Sandra Maischberger, Markus Lanz und deren Talk-Kollegen.

Hintergrund der Entscheidung dürfte unter anderem der Verlust der Talkshow "Hart aber fair" sein. 2001 hatte Plasberg die Sendung erstmals moderiert, zunächst im WDR-Fernsehen. Ab 2005 fungierte er durch die neu gegründete Ansager & Schnipselmann GmbH als Produzent in eigener Sache.

Auf seinen Rückzug als Moderator zum Jahresende 2022 folgte für Plasberg eine unliebsame Überraschung: Sein von ihm selbst ausgesuchter Nachfolger Louis Klamroth hatte sich mit seiner Firma Florida Factual um die Produktion der Sendung beworben und von der ARD den Zuschlag erhalten. Plasberg kommentierte dies in Interviews mit einiger Bitterkeit.

Vom Aus für Ansager & Schnipselmann sind laut "DWDL.de" rund 20 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter betroffen. Unklar sei die Zukunft anderer Formate, die bislang von der Produktionsfirma realisiert werden, darunter "Was kann der Mensch? – Die Hirschhausen-Show", "Frag doch mal die Maus" sowie die jüngst erfolgreich gestartete NDR/WDR-Politshow "Die 100 – was Deutschland bewegt" mit "Tagesthemen"-Anchor Ingo Zamperoni.

In den Ruhestand wird sich Frank Plasberg ungeachtet der Unternehmensauflösung nicht verabschieden. Bei der von Jürgen Schulte geführten Firma klarlogo will der langjährige "Hart aber fair"-Gastgeber "in Zukunft gerne mitwirken – als Journalist oder Presenter".