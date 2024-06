LKW-Fahrer platzt bei "Hart aber fair" der Kragen: "Sie kümmern sich alle um sich selbst"!

In der ARD-Talkshow "Hart aber fair" kam es zu hitzigen Diskussionen. Ein LKW-Fahrer verlor die Fassung und erhielt Applaus für seine Kritik an der Politik. Bestseller-Autorin Juli Zeh warnte vor Neuwahlen, während FDP-Politiker Konstantin Kuhle die Verantwortung der Regierung betonte.

Als "letzten Schuss vor den Bug" nahm Juso-Vorsitzender Philipp Türmer im ARD-Talk das Ergebnis für Deutschlands Regierung wahr. Geht es nach der Union, hatte die Ampel ihre gesamte Munition längst abgefeuert: Oppositions-Vertreter sprachen von Vertrauensfrage und Neuwahlen, wie sie Frankreichs Präsident Macron nach den Verlusten seiner Allianz ausgerufen hatte. "Macron stellt sich der Verantwortung und tut nicht so, als wäre nichts geschehen", wollte Serap Güler (CDU) offenbar Ähnliches in Deutschland sehen, "das tut der Kanzler nicht."

"Was Macron macht, ist ein Kamikazeritt", fand Bestseller-Autorin Juli Zeh bei Louis Klamroth eindeutige Worte und sprach sich gegen das "Ampelbashing" aus: "Die Idee, jetzt eine Vertrauensfrage und Neuwahlen zu fordern, ist geisteskrank und brandgefährlich." Schon die aktuelle "dreiköpfige Zwangsehe" der Regierung sei nicht aus Liebe, sondern aufgrund des Wählerwillens geschlossen worden. Je mehr solche hybriden Konstellationen zustande kämen, desto leichter sei es für Parteien wie die AfD zu sagen: Die kriegen nichts auf die Kette. Um das Vertrauen in die Politik zu stärken, müssten die Regierenden eine klare Vision vermitteln.

"Wir alle sitzen in einem Boot", wünschte sich FDP-Politiker Konstantin Kuhle angesichts der Ergebnisse "von uns allen staatspolitische Verantwortung". Zahlen interessierten keinen, es ginge um Themen: Massive wirtschaftliche Verunsicherung in der Mitte der Gesellschaft, fehlendes Wirtschaftswachstum, Verunsicherung durch die Corona-Krise und mangelhafte Migrationspolitik führten unterm Strich zu den Ergebnissen, nannte er einige Probleme.

"Politiker glauben zu wissen, was hier los ist – das glaube ich nicht", konnten Kuhle und seine Kollegen LKW-Fahrer Jan Labrenz bisher nicht überzeugen. Seit 2016 ist er hauptberuflich auf Deutschlands Straßen unterwegs und damit laut Klamroth dort, wo die Probleme liegen. Von Kassel bis Paderborn war er mit Labrenz am Freitag vor der Sendung unterwegs, um über eben diese zu sprechen: Starkes soziales Gefälle, insolvente Wirtschaftsbetriebe, Preissteigerungen bis hin zu maroden Brücken führten Labrenz' Beobachtung nach vor allem zu einem: "Die Reizschwelle ist geringer geworden", nahm der LKW-Fahrer eine Stimmungsänderung in der Bevölkerung wahr.

Auch er selbst war gegen die Gereiztheit alles Andere als immun: "Ich platze gleich", reagierte Labrenz auf die Diskussion im Studio. Gerade hatten sich Kuhle und Türmer passenderweise beim Thema Streitkultur in der Politik in die Haare gekriegt. Ob er für Neuwahlen sei, wollte Klamroth vom LKW-Fahrer wissen: "Nein, wenn sie sich mehr aufs Thema konzentrierten, dann hätten wir das Thema nicht", antwortete Labranz genervt. "Man hört es hier: Sie kümmern sich alle um sich selbst."

Hatte Lamya Kaddor (Grüne) Verständnis gezeigt und sich für ein Angleichen ausgesprochen, reagierte Kuhle weniger sensibel: "Haben Sie mitbekommen, dass während der Corona-Krise unsere Diäten gesunken sind?", wollte er von Labrenz wissen. Die Bezahlung von Politikern richte sich nämlich danach, ob Löhne steigen oder fallen. "Da bin ich wirklich traurig", hielt der LKW-Fahrer mit seinem Sarkasmus nicht hinterm Berg und betonte, dass das Verhältnis ein anderes sei. Kuhle zog die Mitleidskarte: Seit sieben Jahren sei er Bundestagsabgeordneter, wie lange das noch so wäre, das würden die Bürger entscheiden. Man solle nicht so tun, als wären Politiker eine "abgekapselte Gruppe".

Abschiebungen nach Afghanistan? Geld für die Taliban?

Zum Schluss wurde es wieder ernster: Angesichts des Attentats von Mannheim hatte sich Bundeskanzler Scholz (SPD) für eine Abschiebung von Straftätern auch nach Syrien und Afghanistan ausgesprochen. "Es ist falsch, in Erwägung zu ziehen, mit der Taliban zusammenzuarbeiten", so Journalist Emran Feroz. Er erinnerte an die Genfer Konvention: "Das wäre ein absoluter Verrat an all diesen Werten, wenn man mit diesen Leuten an einem Tisch sitzt."