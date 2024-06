"Fußballhymnen. Schalalalala?": Kritik zur Doku über Stadiongesänge

"Für mich sind Fußballlieder der pointierteste, mitreißendste, lustigste, hässlichste und zugleich peinlichste Ausdruck von Fußballverrücktheit", sagt etwa Gunnar Leue, Fan des 1. FC Union Berlin, Sport- und Kulturjournalist und Autor des Buches "You'll Never Sing Alone – Wie Musik in den Fußball kam", in dem er die Kulturgeschichte des Fußballliedes auffächert. Denn diese besteht nicht nur aus Klassikern wie "Zieht den Bayern die Lederhosen aus", sondern aus zahlreichen Anekdoten und Skurrilitäten. So erschien bereits 1921 die erste hiesige Fußballplatte "Der deutsche Fußballmarsch", die nur den Auftakt einer Entwicklung bildete, zu der Gerd Müllers "Dann macht es Bumm" und Maradonas Gesangsversuche ebenso gehören wie Nina Hagens Union-Vereinshymne und Liverpools "You'll Never Walk Alone".