"ARD Dokumentarfilm: Trotz und Treue – Das Phänomen Sahra Wagenknecht": Kritik zur ARD-Doku

Kaum eine Politikerin polarisiert so wie sie, kaum eine ist so beliebt und umstritten zugleich: Fragt man die Menschen, was sie von Sahra Wagenknecht halten, vernimmt man nur selten Zwischentöne. Und je gespaltener die Meinungen, desto größer das Interesse der Medien: Wagenknecht ist gern gesehener Talkshow-Gast und steht in Presse und Fernsehen überdurchschnittlich oft im Fokus. Auch die ARD-Dokumentation "Trotz und Treue – Das Phänomen Sahra Wagenknecht" versucht sich der so präsenten wie rätselhaften Figur anzunähern. Was macht sie zu einer der streitbarsten Stimmen des Landes? Was treibt sie an? Wie hat sie sich über die Jahre verändert? Der Film von Henrike Sandner, den das Erste kurz nach Mitternacht ausstrahlt, beleuchtet Wagenknechts Sicht auf die Welt, ihre Motivation und ihre Laufbahn, die immer auch Abbild der deutsch-deutschen Geschichte war.