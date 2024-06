Marianne Rosenberg mit Appell für "Freiheit und Demokratie": "Wir müssen uns zeigen"!

In den 1970er-Jahren war im Schlagergeschäft kaum ein Vorbeikommen an Marianne Rosenberg. Doch schnell legte die Künstlerin die Fesseln ihres Genres ab und avancierte sowohl zur Schwulenikone als auch zur Muse für moderne Elektropop-Acts. Mit nunmehr 69 ist die gebürtige Berlinerin weiter musikalisch aktiv. Im ZDF-Magazin "Volle Kanne" stellte sie am Dienstag ihre neue Platte "Bunter Planet" vor. Neben Eigenwerbung nutzte Rosenberg die Bühne auch, um ihre Ansichten zu Politik und Gesellschaft zu teilen.