Trotz Nicht-Nominierung: Robin Gosens im EM-Einsatz

In einer ZDF-Doku von Tommi Schmitt erklärte Robin Gosens kürzlich noch, der Tag, an dem ihm Bundestrainer Julian Nagelsmann mitgeteilt hatte, er werde nicht bei der Heim-EM im Kader stehen, sei einer der schlimmsten seines Lebens gewesen. Nach einer harten Saison mit Union Berlin im Abstiegskampf verlor Gosens seine Trümpfe im Kampf um die begehrten EM-Tickets. Beim Turnier dabei sein wird er in bislang unbekannter Rolle trotzdem, wie MagentaTV am Dienstag mitteilte: Der 29-jährige Profi wird als Experte das Geschehen auf dem Rasen einordnen.