"AC/DC – Forever Young / AC/DC – Live at River Plate": Kritik zur Doku über die legendäre Band

Im Anschluss, um 23.10 Uhr, zeigt ARTE den rund zweistündigen Musik-Dokumentarfilm "AC/DC Live At River Plate", den Höhepunkt der damaligen "Black Ice"-Welttournee aus dem Jahr 2009. Der triumphale Auftritt in Buenos Aires wurde von 32 HD-Kameras aufgezeichnet. Zu den drei ausverkauften Konzerten in der argentinischen Hauptstadt kamen einst rund 200.000 Fans.

Während ARTE den Konzert-Mitschnitt ausstrahlt, geht im Münchner Olympiastadion das zweite AC/DC-Konzert in der bayerischen Landeshauptstadt über die Bühne. Die offensichtlich nimmermüde Band tourt aktuell weltweit. In deutschen Städten macht die "Power Up"-Tournee noch in Dresden (16./19. Juni), am Hockenheimring (13. Juli), in Stuttgart (17. Juli), in Nürnberg (27. Juli) sowie in Hannover (31. Juli/4. August) Station.