Kuss zwischen Kate Winslet und Leonardo DiCaprio war "Albtraum": "Leo konnte nicht aufhören zu lachen"!

Kate Winslet verrät in einem Interview, warum der berühmte Kuss auf der "Titanic"-Reling mit Leonardo DiCaprio am Set eher einem Albtraum glich. Trotz der chaotischen Umstände ist sie stolz auf den Oscar-gekürten Film.

Der Kassenschlager "Titanic" (1997) hat eine ganze Reihe ikonischer Szenen für die Filmgeschichte hervorgebracht. Eine zeigt den Kuss auf dem Schiffsbug vor Sonnenuntergang zwischen den von Kate Winslet und Leonardo DiCaprio gespielten Hauptfiguren. Doch so romantisch die Szene, die das berühmte "Ich fliege"-Zitat enthält, für das Publikum aussieht, so chaotisch war offenbar ihr Zustandekommen. In einem Video-Interview für das US-amerikanische Branchenmagazin "Variety" sprach Kate Winslet (48) nun gar von einem "Albtraum".

"Oh, Gott, es war so eine Sauerei!"

Jeder Take habe zur Folge gehabt, "dass ich aussah, als hätte ich an einem Karamell-Schokoladenriegel gelutscht, weil sein Makeup an mir haften blieb". Umgekehrt habe ihr Co-Star dank ihrer hellen Schminke ausgesehen, "als würde ein Teil seines Gesichts fehlen". Das Fazit der Oscarpreisträgerin: "Oh, Gott, es war so eine Sauerei!"