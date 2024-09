"Deutscher Fernsehpreis 2024": Alle Infos zur Gala mit Barbara Schöneberger

Jan Böhmermann hat in diesem Jahr gleich drei Chancen auf den Deutschen Fernsehpreis. Mit 'Lass dich überwachen!' tritt er in den Kategorien 'Beste Unterhaltung Show', 'Beste Regie Unterhaltung' und 'Beste Ausstattung Unterhaltung' gegen die RTL-Show 'Let's Dance' an.

Während Kollegin Esther Sedlaczek bereits einen Tag zuvor bei der "Nacht der Kreativen" die Preisverleihung der kreativen Gewerke moderiert, präsentiert Schöneberger die "glamouröse Zeugnisvergabe für die Besten der Besten unserer Branche". Sie freue sich nicht nur auf ihr "verflixtes siebtes Jahr als Moderatorin", so die 50-Jährige, sondern auch auf "großes Kino und Ekstase und all die wunderbaren Nominierten und Preisträgerinnen und Preisträger, die zeigen, was das gute alte Fernsehen alles kann, und dass sie sich zu gegebener Zeit auch recht ansehnlich in Schale schmeißen können."