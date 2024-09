"Blutige Anfänger": Kritik zu den neuen Folgen der ZDF-Serie

Die ZDF-Vorabendserie 'Blutige Anfänger' geht mit der sechsten und letzten Staffel an den Start. Zum Auftakt der zwölf neuen Folgen ermitteln die Polizeianwärter im Mord an einem Schauspieler, wobei Hauptkommissarin Dörte Pfeiffers Tochter unter Verdacht gerät.

"Blutige Anfänger" Krimiserie • 25.09.2024 • 19:25 Uhr

Die Polizeianwärterinnen und -anwärter aus der ZDF-Vorabendserie "Blutiger Anfänger" absolvieren ihr letztes Ausbildungsjahr bei der Mordkommission in Halle. Die nunmehr sechste Staffel wird ebenfalls die letzte sein – und startet mit einem "Feuerwerk", so der Titel der ersten von zwölf neuen Episoden. Sie ist am Mittwoch, 25. September, zu sehen, es ist die insgesamt 61. Folge der Serie.

Der Episodentitel ist eine Anspielung auf die "Feuerwerksmusik", eines der bekanntesten Werke des berühmtesten Sohnes der Stadt Halle, Georg Friedrich Händel. Zu Ehren des Barock-Komponisten finden alljährlich nach ihm benannte Festspiele statt. Die sind gerade in vollem Gange, als während einer Theateraufführung ein Sprengsatz auf der Bühne explodiert und den Hauptdarsteller Nicolas Gruber (Gregory B. Waldis) tötet. – "Das war ja nicht so Händel with care, ne?", kann sich Polizeianwärterin Anastasia (Luise Emilie Tschersich) das Wortspiel nicht verkneifen.

Hauptkommissarin Dörte Pfeiffer (Petra Kleinert) indes staunt nicht schlecht, als sie feststellt, dass ihre entfremdete Tochter Linda (Lucie Hollmann) zum Schauspielensemble gehört. Seit zehn Jahren hat sie nichts mehr von ihrem Kind gehört, und nun steht es ihr als Hauptverdächtige gegenüber. Linda soll mit Nicolas Gruber einen heftigen Streit gehabt haben. Anastasia und ihre Kommilitonin Charlotte (Cheyenne Pahde) unterstützen Pfeiffer bei ihren Ermittlungen – und geraten dabei selbst in ziemliche Schwierigkeiten. Während sich dieser Fall über mehrere Episoden zieht, bekommt es die Mordkommission wie immer in jeder der zwölf neuen Folgen mit einem weiteren, abgeschlossenen Fall zu tun.

Fiktionale Stoffe müssen den Platz für "Factuals" räumen Seit 2020 gehört "Blutige Anfänger" zum festen ZDF-Vorabendprogramm. Dass zur Abwechslung einmal nicht gestandene, oftmals desillusionierte Ermittlerinnen und Ermittler im Mittelpunkt einer Krimiserie standen, sondern "Rookies", also Frischlinge, wurde von Kritik und Publikum ebenso positiv aufgenommen wie die Diversität der jungen Protagonisten. Dennoch entschloss sich der Sender, die Serie nach der sechsten Staffel einzustellen, so wie zuletzt "SOKO Hamburg" und "Letzte Spur Berlin". Als Grund wurde bei Letzteren genannt, dass man vermehrt in Produktionen für ein junges Publikum investieren wolle, auch in der ZDF-Mediathek.

Im Fall der Serie "Blutige Anfänger", die ja durchaus jugendlicher daherkommt als die beiden anderen, liegt der Fall noch einmal anders: Auf dem Sendeplatz am Mittwochabend möchte das ZDF vermehrt Nicht-Fiktionales zeigen. So ging zuletzt der neue "Factual"-Dreiteiler "Hab ich Recht? Drei Richter für alle Fälle" am Mittwoch, um 19.25 Uhr, auf Sendung. Dass die finale Staffel von "Blutige Anfänger" nun wie zuvor auf diesem Sendeplatz zu sehen ist, dürfte daher eine Ausnahme bleiben. Das Serienfinale soll am Mittwoch, 18. Dezember, ausgestrahlt werden.

"Blutige Anfänger" ist nicht die einzige ZDF-Vorabendserie, die im Herbst mit neuen Folgen startet: Ab Donnerstag, 26. September, geht es mit dem Dauerbrenner "Notruf Hafenkante" weiter, gefolgt von "Die Rosenheim-Cops" ab Dienstag, 1. Oktober, und "Bettys Diagnose" ab Freitag, 11. Oktober. Alle Folgen sind jeweils eine Woche vor der TV-Ausstrahlung in der ZDF-Mediathek abrufbar.

"Blutige Anfänger" – Mi. 25.09. – ZDF: 19.25 Uhr