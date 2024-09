"Tatort Israel: Die Schatten des 7. Oktober": Alle Infos zur ZDF-Reportage

Am frühen Morgen des 07. Oktober 2023 durchbrechen Terroristen der Hamas und anderer Terrororganisationen den Grenzzaun zwischen Gaza und Israel. Es folgt ein grausames Massaker an Menschen, die in Kibbuzen leben. Der Überfall ist der Beginn eines weiteren Krieges im Nahen Osten. Fotoquelle: ZDF / Kibbuz Überwachungskamera/Telegram/First South Responder

240 Menschen werden nach offiziellen Angaben von der Hamas in den Gazastreifen verschleppt. In der Dokumentation berichten Angehörige von Geiseln. Frei gelassene Geiseln erinnern sich an die Erfahrungen während der Gefangennahme und in der Gefangenschaft. Fotoquelle: ZDF / unbekannter Fotograf/Telegram/First South Responder

Rafaela Treistman verliert am 07. Oktober 2023 ihren Freund Ranani Glazer. Sie erzählt in der Dokumentation "Tatort Israel - Die Schatten des 07. Oktober", wie sie in einem Raketenbunker zusammen mit anderen Schutz suchte und Todesängste ausstand. Fotoquelle: ZDF/Roy Asagi

In Israel wächst der Unmut. Angehörige von Geiseln, die im Gazastreifen festgehalten werden, gehen auf die Straße und fordern die Freilassung der Verschleppten. Fotoquelle: ZDF / Leo Correa

Der Angriff der radikalislamischen Terrororganisation Hamas auf Israel hat nicht nur am Tag selbst tausende Menschenleben gefordert. Es folgte ein Krieg, der anhält. In der Dokumentation "Tatort Israel - Die Schatten des 07. Oktober" berichten Verschleppte von der Geiselhaft, Helfer und Soldaten von Gaza. Fotoquelle: ZDF/Sipa, Apaimages/ EPA / [M] Richard Sako