"Das Dümmste, was es gibt": Harald Schmidt zieht über den "Tatort" her

Start der 19. Staffel: Notruf Hafenkante mit neuem Schwung

Mit frischem Wind und teils neuem Personal geht die Hamburger Kultserie "Notruf Hafenkante" in die 19. Staffel. Hannes Hellmann tritt als Revierleiter am Ende der Staffel in den wohlverdienten Ruhestand. Für eine frische Brise im Cast sorgt Lilli Hollunder, die bereits in Staffel 18 zum Team stieß.

