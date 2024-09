Kollegen wechseln zu Stefan Raab: Sebastian Pufpaff reagiert

"Du gewinnst hier nicht die Million"

Stefan Raab ist zurück: Das Konzept seiner neuen Show bei RTL+

Stefan Raab ist zurück! Nachdem der Entertainer am Samstagabend den Boxkampf gegen Regina Halmich verloren hat, kündigte er in einer anschließenden Pressekonferenz an, dass die Raab-Show weitergehen wird in Form einer neuen Sendung. Obwohl der 57-Jährige einst das Gesicht von ProSieben war, präsentiert Raab sein neues Format bei RTL+. Doch was hat der Ex-"Plautzenträger" vor und was können die Zuschauer von Raabs Show-Comeback erwarten? Hier gibt es die Infos.

