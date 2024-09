"Die Giovanni Zarrella Show": Kritik zur neuen ZDF-Ausgabe mit Gianna Nannini

Vor einem Monat feierte er eine "große Sommerparty", nun meldet sich Giovanni Zarrella bereits mit der zwölften Ausgabe seiner Unterhaltungsshow im ZDF am Samstagabend zurück. Auch dieses Mal stehen nationale wie internationale Größen aus verschiedenen Genres auf der Bühne: Gianna Nannini feierte im Juni ihren 70. Geburtstag. In einem Alter, in dem andere längst den Ruhestand genießen, rockt Italiens Superstar noch immer über die Bühne. In der "Giovanni Zarrella Show" präsentiert Nannini ihr neues Album und stimmt gemeinsam mit dem Gastgeber zwei ihrer größten Hits an: "Bello e impossibile" und "Un'estate italiana".