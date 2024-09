"Erlebnis Erde: Der Sturm – Tiere bei Blitz und Donner": Infos zur packenden Doku im Ersten

Immer häufiger treten im Zeichen der Klimakatastrophe Starkgewitter und Sturmböen auf. Der Mensch zieht sich dann gern in sein Zuhause zurück, falls ihm die Zeit dazu bleibt. Und Tiere? Sie suchen dann Schutz in Bäumen und Höhlen, manche irren hilflos umher. Viele erkennen schon früh die Zeichen: Schäfchenwolken, aufsteigende Quellwolken, aufkommende Winde. Wie verhalten sich Wildtiere, wenn es blitzt und donnert? – Das fragen sich Robin Jähne und Michael R. Gärtner in der "Erlebnis Erde"-Ausgabe "Tiere bei Blitz und Donner".