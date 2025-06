"Ku'damm 59": Kritik zur ZDF-Saga mit Claudia Michelsen, Sonja Gerhardt, Maria Ehrich und Emilia Schüle

Künstliche Gebärmutter: Werden Babys bald im Labor geboren?

Wie werden wir in Zukunft Babys bekommen? Könnte eine künstliche Gebärmutter die Alternative zur in Deutschland verbotenen Leihmutterschaft darstellen? Die dreiteilige BR-Doku "Sex and the Scientists – Wie wir künftig Kinder bekommen" widmet sich komplexen und ethisch hochdiskutablen Fragen.