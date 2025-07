Florian Silbereisen gegen Andy Borg – wer gewinnt das TV-Duell?

Eigentlich war alles ganz anders geplant: Am vergangenen Samstag sollte Florian Silbereisen bei "Die große Maus-Show" offiziell als Vertretung von Esther Sedlaczek vorgestellt werden. Die Moderatorin verabschiedet sich in die Babypause – doch bevor sie geht, wollte sie Silbereisen noch persönlich in die bunte Welt der Kinderfragen einführen. Doch dann kam alles anders: Der Sport machte dem Plan einen Strich durch die Rechnung – und nun muss Silbereisen zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt ran.